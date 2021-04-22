Златан Ібрагімович підписав новий контракт з Міланом. І це в 39 років!

Шведський нападаючий на рік продовжив свою угоду з італійським клубом, Златан починав свою кар'єру ще в минулому столітті

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Мілан офіційно оголосив про продовження контракту з 39-річним шведським нападаючим Златаном Ібрагімовичем. Угода розрахована на наступний сезон. Хоча недавно була інформація, що Златану загрожує дискваліфікація на три роки.

Реклама

Читайте також: Ібрагімовича звинуватили у вбивстві. Справа була ще в 2011 році

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

У складі Мілана Ібрагімович провів в загальній кількості 130 матчів, в яких забив 84 голи і зробив 32 гольові передачі.

Реклама

Всього ж Златан один з небагатьох футболістів у світі, які починалисвою кар'єру ще в минулому столітті. Він дебютував за Мальме в 1999 році. За ці році форвард пограв в дев'яти клубах. На його рахунку 833 матчі і 502 голи: Мальме – 18, Аякс – 48, Ювентус – 26, Інтер – 66, Барселона – 22, Парі Сен-Жермен – 156, Манчестер Юнайтед – 29, Лос-Анджелес Гелаксі – 53, Мілан – 84. А також 118 ігор у складі збірної Швеції і 62 голи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама