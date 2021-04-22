Малиновський забиває вже п'ятий гол, розстрілявши ворота Роми Паулу Фонсеки

Український півзахисник Аталанти відкрив рахунок в матчі 32-го туру Серії А, однак команда з Бергамо не змогла утримати переможний рахунок

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський продовжує забивати в Італії. Сьогодні 27-річний футболіст відкрив рахунок в матчі 32-го туру Серії А проти Роми Паулу Фонсеки. Раніше Малиновський своїм голом прибив Ювентус- 1:0.

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Малиновський забив гол на 26-й хвилині, замкнувши простріл свого партнера з лівого флангу. Для українського півзахисника це 15 гол в складі команди з Бергамо. І вже п'ятий забитий м'яч в 30-ти поєдинках поточного сезону чемпіонату Італії. Також на його рахунку вісім асистів.

Однак Аталанта не змогла утримати переможний рахунок після видалення Робіна Госенса. На 75-й хвилині Крістанте відновив рівновагу – 1:1. Бергамці повернулися на третє місце, яке ділять з Ювентусом, а Рома – 7-ма і не дотягує до зони єврокубків.

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Руслан Малиновський забиває у ворота Роми / Фото: Reuters В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Ми вже писали, що Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу, ставши першим гравцем чемпіонату Італії з 2013 року, кому вдалося записати собі в актив дві гольові передачі в двох матчах поспіль.

Раніше Ювентус і без голів Роналду розібрався з Пармою.

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