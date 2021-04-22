Русский
$ 28,06
33,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Малиновський забиває вже п'ятий гол, розстрілявши ворота Роми Паулу Фонсеки

22 квітня, 21:19

Олена Павлова Олена Павлова

Український півзахисник Аталанти відкрив рахунок в матчі 32-го туру Серії А, однак команда з Бергамо не змогла утримати переможний рахунок

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський продовжує забивати в Італії. Сьогодні 27-річний футболіст відкрив рахунок в матчі 32-го туру Серії А проти Роми Паулу Фонсеки. Раніше Малиновський своїм голом прибив Ювентус- 1:0.

Реклама

Читайте також: Дружина Малиновського повернулася з Мальдів. ТОП-3 фото красуні з відпочинку

Малиновський забив гол на 26-й хвилині, замкнувши простріл свого партнера з лівого флангу. Для українського півзахисника це 15 гол в складі команди з Бергамо. І вже п'ятий забитий м'яч в 30-ти поєдинках поточного сезону чемпіонату Італії. Також на його рахунку вісім асистів.

Однак Аталанта не змогла утримати переможний рахунок після видалення Робіна Госенса. На 75-й хвилині Крістанте відновив рівновагу – 1:1. Бергамці повернулися на третє місце, яке ділять з Ювентусом, а Рома – 7-ма і не дотягує до зони єврокубків.

Реклама

Руслан Малиновський забиває у ворота Роми

Руслан Малиновський забиває у ворота Роми / Фото: Reuters

В тренді
Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Ми вже писали, що Малиновський повторив досягнення Луїша Фігу, ставши першим гравцем чемпіонату Італії з 2013 року, кому вдалося записати собі в актив дві гольові передачі в двох матчах поспіль.

Раніше Ювентус і без голів Роналду розібрався з Пармою.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат Італії Рома Італія Аталанта Руслан Малиновський
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти