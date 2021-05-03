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Ракицький встановив унікальне досягнення. Але Євро-2020 подивиться по ТБ

3 травня, 09:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Український захисник за останні 11 років виграв 11 чемпіонських титулів з двома різними командами – вісім разів перемагав з Шахтарем і тричі з Зенітом

Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Зеніт достроково став чемпіоном Росії. Разом з пітерським клубом золоту медаль отримав український захисник команди Ярослав Ракицький.

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Таким чином, Ракицький за 11 років виграв вже 11-й титул чемпіона країни.

Виступаючи за Шахтар, Ярослав вісім разів завойовував золоту медаль української Прем'єр-Ліги – в сезонах 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 і 2018/19. В останньому сезоні українець став чемпіоном і з Шахтарем, і з Зенітом.

У Петербург Ракицький переїхав взимку 2019-го і тепер став триразовим переможцем РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21).

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Раніше ми писали, що Ракицький повернувся з Пітера в Україну, щоб грати в футбол у Києві.

Нагадаємо, що після переїзду Ракицького до Росії Андрій Шевченко перестав запрошувати його у збірну України. Не потрапив він і до складу команди, яка готуватиметься до Євро-2020.

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