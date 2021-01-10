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Ракицький повернувся з Пітера до України, щоб грати в футбол в Києві

10 січня, 16:27

Олена Павлова Олена Павлова

Захисник "Зеніту" в минулому сезоні став чемпіоном Росії

Український захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький повернувся в Україну. Футболіст, якого після переїзду до Санкт-Петербургу перестали викликати до національної збірної, пограв у футбол в Києві. Раніше ми давали ТОП-10 зарплат українських легіонерів. І Ракицький поступився тільки Андрію Ярмоленку.

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Фотографію Ракицького в столиці опублікував захисник донецького "Олімпіка" Іван Зотько. Судячи зі знімку, футболісти зустрілися і разом пограли в футбол в одному з манежів Києва. А компанію їм склав півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко, якого сватають в італійську "Аталанту". "З легендами", – підписав фото Зотько.

Нагадаємо, що до "Зеніту" Ракицький виступав тільки за донецький "Шахтар", з яким 8 разів виграв чемпіонат країни. Провів за збірну України 54 матчі і забив чотири м'ячі. Разом з національною командою брав участь у фінальній частині Євро-2012 і Євро-2016. А в минулому сезоні "Зеніт" з двома українцями став чемпіоном Росії-2020.

Дивіться, як Ракицький забивав в єврокубках за "Зеніт"

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Київ футболіст Зеніт Санкт-Петербург Ярослав Ракицький
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