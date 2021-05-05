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"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россиянином

5 мая, 07:19

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Подписчики украинского полузащитника итальянской Аталанты разносят его за "приятный вечер" в компании российского футболиста Миранчука

Малиновский с Коваленко и Миранчуком

Малиновский с Коваленко и Миранчуком / Фото: Instagram

Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский, которому накануне исполнилось 28 лет, отпраздновал день рождения в Бергамо в компании партнера по сборной Украины Виктора Коваленко и своего российского одноклубника Алексея Миранчука.

"Приятный вечер в отличной компании", – подписал снимок в Instagram Малиновский

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Однако наличие в этой компании россиянина вызвало гневную реакцию фолловеров Руслана. Некоторые даже призывают исключить его из сборной Украины.

Комментарии подписчиков Малиновского

  • "П####ц"
  • "Какой позор"
  • "Лучше бы дружил с итальянцами, а не с россиянами"
  • "Третий лишний, Миранчук тут явно портит картину"
  • "Просто напомню, что на Донбассе сейчас война. Если честно, я бы за это из сборной выгонял"
  • "На этом фото люди из стран, которые воюют, соответственно, эти люди показывают отсутствие войны между странами и подтверждают пропагандистскую версию страны-агрессора"

Впрочем, под совместным фото с россиянином Миранчуком украинец Малиновский собрал и немало лайков.

"Просто русскоязычные одноклубники вместе отметили день рождения. Зачем вы суете сюда политику?" – написал один из поклонников Малиновского

Еще один фолловер Малиновского задался вопросом: "Почему у россиянина свитер в дырках?"

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Ранее мы писали, что украинец Ракицкий установил уникальное достижение в российском Зените. Но финальную часть Евро посмотрит по ТВ.

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