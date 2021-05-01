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Малиновский – лучший футболист чемпионата Италии

1 мая, 20:51

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский полузащитник Аталанты получил самую высокую оценку среди игроков, попавших в символическую сборную Серии А по итогам апреля

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: "Аталанта" Instagram

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком Серии А в апреле по версии аналитического портала WhoScored. У 27-летнего уроженца Житомира по итогам месяца красуется оценка 8,2 – самая высокая среди игроков, вошедших в символическую сборную чемпионата Италии в минувшем месяце.

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Малиновский

Малиновский / Фото: Reuters

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Отметим, что за прошлый месяц Руслан Малиновский забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

При этом жена Руслана Малиновского Роксана оригинально объяснила его результативность.

"Раскрою небольшой секрет. Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения", – откровенничала в Instagram Роксана Малиновская

Руслан Малиновский и его жена Роксана

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Напомним, что накануне Андрей Шевченко включил Малиновского в расширенный список 35 игроков сборной Украины, которые будут готовиться к летнему Евро. Сегодня к ним присоединился Коноплянка.

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Смотрите, как забивает Малиновский

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