Воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу: дивіться, як це було

Воротар "Севільї" Яссін Буну став героєм матчу проти "Вальядоліда" в 28-му турі чемпіонату Іспанії. У першому таймі господарі поля вийшли вперед після голу з пенальті у виконанні Фабіана Орельяни.

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Севільці весь другий тайм провели в атаці, але м'яч вперто не залітав у сітку воріт суперника. На 94-й хвилині гості заробили кутовий, в таких випадках воротарі традиційно кидають свої володіння і відправляються на допомогу в чужу штрафну площу. Так само вчинив і Буну.

Після подачі корнера м'яч заметушився по штрафному майданчику, захисники намагалися випустити його за лінію поля, але в останній момент Жюль Кунді зробив простріл в район лінії воротарського. Там м'яч підхопив Буну і потужним ударом відправив у сітку!

На радощах голкіпер зняв воротарський светр, за що головний арбітр матчу покарав його жовтою карткою, але кого це хвилювало тоді. Буну став справжнім героєм Севільї!

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Раніше ми писали, що гол воротаря врятував команду від поразки на восьмій доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічно кінцівку матчу.

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