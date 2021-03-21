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Вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча: смотрите, как это было

21 марта, 08:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент

Вратарь "Севильи" Яссин Буну стал героем матча против "Вальядолида" в 28-м туре чемпионата Испании. В первом тайме хозяева поля вышли вперед после гола с пенальти в исполнении Фабиана Орельяны.

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Севильцы весь второй тайм провели в атаке, но мяч упорно не залетал в сетку ворот соперника. На 94-й минуте гости заработали угловой, в таких случаях вратари традиционно бросают свои владения и отправляются на помощь в чужую штрафную площадь. Также поступил и Буну.

После подачи корнера мяч заметался по штрафной площади, защитники пытались выпустить его за линию поля, но в последний момент Жюль Кунде сделал прострел в район линии вратарской. Там мяч подхватил Буну и мощным ударом отправил в сетку!

На радостях голкипер снял вратарский свитер, за что главный арбитр матча наказал его желтой карточкой, но кого это волновало тогда. Буну стал настоящим героем Севильи!

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Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.

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чемпионат Испании Вальядолид Севилья Яссин Буну

Источник: Сегодня|Спорт

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