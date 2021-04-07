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Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світу

7 квітня, 11:36

Олег Люлька Олег Люлька

"Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген, Алісон, Мануель Ноєр і я", – озвучив повний список Тібо Куртуа

Воротар Реала Тібо Куртуа, який тримає на відстані гарматного пострілу від основного складу "вершкових" українця Андрія Луніна, назвав свою п'ятірку найкращих наразі голкіперів світу. Про себе бельгієць, чий клуб напередодні обіграв в 1/4 ЛЧ Ліверпуль 3:1, теж не забув.

"Такі питання завжди складні, рівень воротарів нині дуже високий. Облак, тер Штеген, Алісон, я. Ми всі приблизно одного віку, одного покоління. Ноєр досі в порядку. Але група така, залишу публіці право розставити нас по місцях", – заявив у коментарі AS Тібо Куртуа

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Тібо Куртуа

Тібо Куртуа / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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Тер Штеген і Циганков

Тер Штеген і Циганков / Фото: Reuters

/ Фото: AFP

Мануель Нойер
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Мануель Нойер / Фото: Reuters

"З дитинства я був великим шанувальником Касільяса, але пізніше, подорослішавши, зрозумів, що він нижчий за мене зростом і у нього інший стиль. Тому я почав стежити за Ван дер Саром, який теж був моїм кумиром. І не забудемо Буффона, легенда" , – озвучив когорту своїх прикладів для наслідування Куртуа

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Відзначимо, що Тібо Куртуа – триразовий володар "Трофею Рікардо Самори", який щорічно вручається найкращому воротареві чемпіонату Іспанії. У складі збірної Бельгії на чемпіонаті світу 2018 року був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Дивіться, як напередодні Реал з Куртуа обіграв Ліверпуль Алісона 3:1

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воротар Тібо Куртуа Мануель Нойер Ян Облак Марк-Андре Тер Штеген Алісон Бекер кращий футболіст
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