Російського воротаря нокаутував партнер по команді

Вже на першій хвилині матчу регулярного чемпіонату НХЛ між Вашингтоном і Айлендерс трапився курйозний епізод, який мав серйозні наслідки. Голкіпера столичного клубу Іллю Самсонова нокаутував свій же гравець.

Самсонов виїхав за ворота, щоб викинути шайбу і в нього на повній швидкості врізався Ті Оші. Голкіпер впав на лід і довгий час не піднімався. Його відразу ж замінили і відправили перевірити на струс мозку.

Ilya Samsonov was forced to leave the game just 30 seconds in after T.J. Oshie collided with him. pic.twitter.com/n2rpTyVdSN