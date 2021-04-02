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Російського воротаря нокаутував партнер по команді

2 квітня, 09:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ілля Самсонов не відіграв і хвилини в матчі НХЛ

Вже на першій хвилині матчу регулярного чемпіонату НХЛ між Вашингтоном і Айлендерс трапився курйозний епізод, який мав серйозні наслідки. Голкіпера столичного клубу Іллю Самсонова нокаутував свій же гравець.

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Самсонов виїхав за ворота, щоб викинути шайбу і в нього на повній швидкості врізався Ті Оші. Голкіпер впав на лід і довгий час не піднімався. Його відразу ж замінили і відправили перевірити на струс мозку.

"Невелике непорозуміння стосовно гри з шайбою. Самсонов хотів її викинути. А я думав, що він збирався шайбу залишити мені", – прокоментував епізод Оші.

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Ми також писали, що через "довбане вилучення" НХЛ потряс потужний скандал.

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