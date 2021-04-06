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Воротар Шахтаря ощасливив 11 маленьких фанатів з дитячого будинку в Полтаві

6 квітня, 22:04

Олена Павлова Олена Павлова

Андрій Пятов подарував хлопцям і дівчатам м'ячі, рюкзаки для взуття, шарфи і багато іншого

У день матчу 20 туру чемпіонату України Ворскла – Шахтар (0:2)в Полтаві воротар гірників Андрій Пятов побував в гостях у сім'ї Рудковських, які виховують в тому числі переселенців з Донецька.

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Олександр та Ірина Рудковська виховують в дитячому будинку сімейного типу 11 дітей у віці від 6 до 20 років. Сім'я не пропускає жодного матчу "гірників" по телевізору, тим більше що троє хлопців – переселенці з Донецької області.


Серед небагатьох речей 13-річного Юри після переїзду з рідного міста був шарф Шахтаря. Візит Пятова як для нього, так і для інших дітей в сім'ї був довгоочікуваною подією. Андрій подарував хлопцям м'ячі, рюкзаки для взуття, шарфи, фірмову клубну футболку зі своїм автографом, сказав, що свої підписи на ній поставить вся команда, і обіцяв побувати в гостях ще раз.

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"Отримав позитивні емоції від зустрічі! Ми в Донецьку часто їздили до таких родин, у мене дуже велика повагою до них. Я радий, що клуб робить все можливе, щоб футболісти могли побачити такі сім'ї, поспілкуватися і чимось допомогти. Одна наша присутність для дітей – це радість. А ми для того і живемо, для того футболісти і працюють, щоб дарувати емоції", – цитує Пятова Шахтар

"Вік у дітей різний: думаю, як і у мене, старші вже допомагають молодшим. У житті багато різних нюансів, це ж не тільки картинка щасливої родини. Є досить турбот, які люди не бачать. Батьки – молодці! Я в Полтаві буваю частіше, ніж в інших містах. Тепер знаю, що тут живе така чудова сім'я. Буду їхати сюди, знаючи, що можна взяти з собою якісь подарунки або хоча б просто зайти привітатися, і з задоволенням це зроблю"

Шахтар п'ятий рік поспіль підтримує соціальну кампанію #Morethanfootball Action Weeks 2021, яка проводиться з 22 березня по 18 квітня за сприяння European Club Association, UEFA Foundation for Children і European Football for Development Network. Її мета – показати, що футбол доступний всім і як один з ключових інструментів вирішення соціальних проблем може змінювати життя на краще.

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благодійність переселенці воротар Шахтар Донецьк дитячий будинок Андрій Пятов
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