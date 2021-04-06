Вратарь Шахтера осчастливил 11 маленьких фанатов из детского дома в Полтаве

В день матча 20-го тура чемпионата Украины Ворскла – Шахтер (0:2) в Полтаве вратарь горняков Андрей Пятов побывал в гостях у семьи Рудковских, которые воспитывают в том числе переселенцев из Донецка.

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Александр и Ирина Рудковские воспитывают в детском доме семейного типа 11 детей в возрасте от 6 до 20 лет. Семья не пропускает ни одного матча "горняков" по телевизору, тем более что трое ребят – переселенцы из Донецкой области.



Среди немногих вещей 13-летнего Юры после переезда из родного города был шарф Шахтера. Визит Пятова как для него, так и для остальных детей в семье был долгожданным событием. Андрей подарил ребятам мячи, рюкзаки для обуви, шарфы, фирменную клубную футболку со своим автографом, сказал, что свои подписи на ней поставит вся команда, и обещал побывать в гостях еще раз.

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"Получил позитивные эмоции от встречи! Мы в Донецке часто ездили к таким семьям, у меня очень большое уважением к ним. Я рад, что клуб делает все возможное, чтобы футболисты могли увидеть такие семьи, пообщаться и чем-то помочь. Одно наше присутствие для детей – это радость. А мы для того и живем, для того футболисты и работают, чтобы дарить эмоции", – цитирует Пятова Шахтер

"Возраст у ребят разный: думаю, как и у меня, старшие уже помогают младшим. В жизни много разных нюансов, это ведь не только картинка счастливой семьи. Есть достаточно забот, которых люди не видят. Родители – молодцы! Я в Полтаве бываю чаще, чем в других городах. Теперь знаю, что тут живет такая замечательная семья. Буду ехать сюда, зная, что можно взять с собой какие-то подарки или хотя бы просто зайти поздороваться, и с удовольствием это сделаю"

Шахтер пятый год подряд поддерживает социальную кампанию #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проводится с 22 марта по 18 апреля при содействии European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол доступен всем и как один из ключевых инструментов решения социальных проблем может менять жизнь к лучшему.

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