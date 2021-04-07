Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мира

7 апреля, 11:36

Олег Люлька Олег Люлька

"Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген, Алисон, Мануэль Нойер и я", – озвучил полный список Тибо Куртуа

Вратарь Реала Тибо Куртуа, который держит на расстоянии пушечного выстрела от основного состава "сливочных" украинца Андрея Лунина, назвал свою пятерку лучших, на данный момент, голкиперов мира. О себе любимом бельгиец, чей клуб накануне обыграл в 1/4 ЛЧ Ливерпуль 3:1, тоже не забыл.

"Такие вопросы всегда сложные, уровень вратарей сейчас очень высок. Облак, тер Штеген, Алисон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам", – заявил в комментарии AS Тибо Куртуа

Реклама

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Ян Облак

Ян Облак / Фото: Reuters

Реклама

Тер Штеген и Цыганков

Тер Штеген и Цыганков / Фото: Reuters

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер / Фото: AFP

Мануэль Нойер
Реклама

Мануэль Нойер / Фото: Reuters

"С детства я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня ростом и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за Ван дер Саром, который тоже был моим кумиром. И не забудем и Буффона, легенда", – озвучил когорту своих примеров для подражания Куртуа

Читайте также: Что он курит? Колумбийский вратарь рассмешил соцсети

Отметим, что Тибо Куртуа – трехкратный обладатель "Трофея Рикардо Саморы", ежегодно вручаемого лучшему вратарю чемпионата Испании. В составе сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года был признан лучшим кипером турнира.

Смотрите, как накануне Реал с Куртуа обыграл Ливерпуль Алисона 3:1

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вратарь Тибо Куртуа Мануэль Нойер Ян Облак Марк-Андре Тер Штеген Алисон Бекер лучший футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять