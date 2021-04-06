Що він курить? Колумбійський воротар розсмішив соцмережі

Колумбійський воротар Гільєрме Серрано вмить став героєм соцмереж після матчу національного чемпіонату. Голкіпер Альянса Петролеро зробив все, щоб м'яч влетів в його ворота.
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Після пасу від захисника Серрано двічі не зміг приборкати м'яч, після чого гравець суперника відправив його у ворота.
"Що він курить?" – задаються питанням колумбійські вболівальники.
Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям в найпотрібніший момент.
А ще перед цим гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.
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