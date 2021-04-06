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Що він курить? Колумбійський воротар розсмішив соцмережі

6 квітня, 10:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гільєрме Серрано зробив все, щоб суперники забили гол

Колумбійський воротар Гільєрме Серрано вмить став героєм соцмереж після матчу національного чемпіонату. Голкіпер Альянса Петролеро зробив все, щоб м'яч влетів в його ворота.

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Після пасу від захисника Серрано двічі не зміг приборкати м'яч, після чого гравець суперника відправив його у ворота.

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"Що він курить?" – задаються питанням колумбійські вболівальники.

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Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям в найпотрібніший момент.

А ще перед цим гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині (відео). У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.

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воротар чемпіонат Колумбії
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