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Что он курит? Колумбийский вратарь рассмешил соцсети

6 апреля, 10:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гильерме Серрано сделал все, чтобы соперники забили гол

Колумбийский вратарь Гильерме Серрано вмиг стал героем соцсетей после матча национального чемпионата. Голкипер Альянса Петролеры сделал все, чтобы мяч влетел в его ворота.

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После паса от защитника Серрано дважды не смог укротить мяч, после чего игрок соперника отправил его в ворота.

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"Что он курит?" – задаются вопросом колумбийские болельщики.

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Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.

А еще перед этим гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.

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