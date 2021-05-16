Оце так шик! Динамо найняло літак для повернення Луческу до Румунії

Виграшем чемпіонства 75-річний румунський фахівець заробив для київського клубу понад мільярд гривень, і в Динамо не скупляться на комфорт для свого коуча

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо щедрим жестом підтвердило свою вдячність Мірчі Луческу за три здобутих трофеї в сезоні-2020/21 – виграш чемпіонату, Кубка і Суперкубка України.

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Київський клуб оплатив чартер для свого 75-річного наставника, щоб той у неділю, 16 травня, з максимальним комфортом зміг прибути зі столиці України до себе на батьківщину, в Бухарест.

З Києва Мірча Луческу прилетів зі своєю дружиною Нелі, повідомляє Prosport.ro.

Нагадаємо, що перед відльотом з Києва у Мірчі Луческу була розмова з керівництвом Динамо. Зокрема, як ми писали раніше, Луческу попросив Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям команди.

Також, вочевидь, обговорювалася і тема співпраці Динамо з самим Луческу. Нагадаємо, його угода з київським клубом діє до літа 2022 року, але Суркіс запропонував Мірчі продовжити контракт ще на рік.

Додамо, що Мірчі Луческу Динамо зобов'язане великими фінансовими надходженнями. Завдяки прямій путівці до групи ЛЧ-2021/22 кияни можуть розраховувати на поповнення свого бюджету щонайменше на 32 млн євро від УЄФА. За нинішнім курсом це понад мільярд гривень.

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