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Вот это шик! Динамо наняло самолет для возвращения Луческу в Румынию

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 16:25
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Выигрышем чемпионства 75-летний румынский специалист заработал для киевского клуба более миллиарда гривен, и в Динамо не скупятся на комфорт для своего коуча
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо щедрым жестом подтвердило свою признательность Мирче Луческу за три завоеванных трофея в сезоне-2020/21 – выигрыш чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

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Киевский клуб оплатил чартер для своего 75-летнего наставника, чтобы тот в воскресенье, 16 мая, с максимальным комфортом смог добраться из столицы Украины к себе на родину, в Бухарест.

Из Киева Мирча Луческу прилетел со своей супругой Нели, сообщает Prosport.ro.

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Напомним, что перед отлетом из Киева у Мирчи Луческу был разговор с руководством Динамо. В частности, как мы писали ранее, Луческу попросил Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам команды.

Также наверняка затрагивалась и тема сотрудничества Динамо с самим Луческу. Напомним, его соглашение с киевским клубом действует до лета 2022-го года, но Суркис предложил Мирче продлить контракт еще на год.

Добавим, что Мирче Луческу Динамо обязано крупными финансовыми поступлениями. Благодаря прямой путевке в группу ЛЧ-2021/22 киевляне могут рассчитывать на пополнение своего бюджета как минимум на 32 млн евро от УЕФА. По нынешнему курсу это более миллиарда гривен.

Смотрите, как Динамо выиграло Кубок Украины-2021

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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