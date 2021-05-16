Вот это шик! Динамо наняло самолет для возвращения Луческу в Румынию

Выигрышем чемпионства 75-летний румынский специалист заработал для киевского клуба более миллиарда гривен, и в Динамо не скупятся на комфорт для своего коуча

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо щедрым жестом подтвердило свою признательность Мирче Луческу за три завоеванных трофея в сезоне-2020/21 – выигрыш чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

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Киевский клуб оплатил чартер для своего 75-летнего наставника, чтобы тот в воскресенье, 16 мая, с максимальным комфортом смог добраться из столицы Украины к себе на родину, в Бухарест.

Из Киева Мирча Луческу прилетел со своей супругой Нели, сообщает Prosport.ro.

Напомним, что перед отлетом из Киева у Мирчи Луческу был разговор с руководством Динамо. В частности, как мы писали ранее, Луческу попросил Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам команды.

Также наверняка затрагивалась и тема сотрудничества Динамо с самим Луческу. Напомним, его соглашение с киевским клубом действует до лета 2022-го года, но Суркис предложил Мирче продлить контракт еще на год.

Добавим, что Мирче Луческу Динамо обязано крупными финансовыми поступлениями. Благодаря прямой путевке в группу ЛЧ-2021/22 киевляне могут рассчитывать на пополнение своего бюджета как минимум на 32 млн евро от УЕФА. По нынешнему курсу это более миллиарда гривен.

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