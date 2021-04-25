Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киян

Успіхи столичного клубу під керівництвом Мірчі Луческу принесли клубному бюджетові великі гроші – все завдяки двом поспіль виходам до групового раунду ЛЧ

Мірча Луческу забезпечив Динамо заможне життя завдяки виграшу чемпіонату України і вибореній прямій путівці до групового турніру ЛЧ-2021/2022.

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Нагадаємо, у неділю, 25 квітня, Динамо розгромило Інгулець 5:0 і за три тури до фінішу УПЛ гарантувало собі перший за п'ять років чемпіонський титул.

Зазначимо, що за підсумками виступів у єврокубковому сезоні-2020/21 Динамо, за даними Football-coefficient, заробило 37 306 842 евро призових від УЄФА, з яких основну частку – 31,87 млн євро – становлять гроші за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів.

Призові на наступний єврокубковий сезон УЄФА офіційно ще не оприлюднила, але навряд чи вони будуть менші. Отже, завдяки прямій путівці до групи ЛЧ-2021/22 Динамо може розраховувати на поповнення свого бюджету щонайменше ще на 32 млн євро від Європейської футбольної спілки.

За нинішнім курсом це понад мільярд гривень.

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Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За даними румунських ЗМІ, 75-річний Мірча Луческу отримує в Динамо 1,2 млн євро на рік, також йому належать бонуси: 500 тисяч за вихід до групового турніру ЛЧ і ще стільки – за чемпіонство.

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