Зеленський гучно привітав Динамо після перемоги в Кубку

За словами глави держави, це – початок шляху столичного клубу до виграшу Ліги чемпіонів, яка ще жодного разу в історії не підкорювалась киянам

Президент України Володимир Зеленський / Фото: delo.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав Динамо з виграшем всіх внутрішніх змагань минулого сезону – Суперкубка, чемпіонату і Кубка країни. У фіналі останнього кияни в четвер у Тернополі обіграли Зорю 1:0.

"Золотий хет-трик легендарного Динамо. Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. Цього довго чекали. І це тільки початок славного шляху до міжнародних кубків і перемоги в Лізі чемпіонів. Сил, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", – написав Володимир Зеленський у себе в Twitter

Нагадаємо, фінал Кубка України затьмарила травма Віталія Миколенка. У динамівця була підозра на перелом руки. На щастя, вона не підтвердилася. У захисника всі кістки цілі. Отже, Миколенко зіграє на Євро.

Додамо, що після виграшу Кубка України Луческу попросить Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям Динамо.

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