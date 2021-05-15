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Зеленський гучно привітав Динамо після перемоги в Кубку

Олег Люлька Олег Люлька
15 травня, 19:58
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За словами глави держави, це – початок шляху столичного клубу до виграшу Ліги чемпіонів, яка ще жодного разу в історії не підкорювалась киянам
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: delo.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав Динамо з виграшем всіх внутрішніх змагань минулого сезону – Суперкубка, чемпіонату і Кубка країни. У фіналі останнього кияни в четвер у Тернополі обіграли Зорю 1:0.

"Золотий хет-трик легендарного Динамо. Суперкубок, чемпіонство і Кубок. Це дуже круто. Цього довго чекали. І це тільки початок славного шляху до міжнародних кубків і перемоги в Лізі чемпіонів. Сил, успіхів, звершень. Щиро вітаю команду і тренерів", – написав Володимир Зеленський у себе в Twitter

Нагадаємо, фінал Кубка України затьмарила травма Віталія Миколенка. У динамівця була підозра на перелом руки. На щастя, вона не підтвердилася. У захисника всі кістки цілі. Отже, Миколенко зіграє на Євро.

Додамо, що після виграшу Кубка України Луческу попросить Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям Динамо.

Дивіться, як Динамо виграло Кубок України

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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