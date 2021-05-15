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Луческу попросить Суркіса підвищити зарплати молодим гравцям Динамо

Олена Павлова Олена Павлова
15 травня, 15:46
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Головний тренер київської команди спеціально затримався в Україні, щоб обговорити з босом клубу організаційні питання на наступний сезон
Луческу і керівництво "Динамо"
Луческу і керівництво "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поки що не втік у відпустку після чемпіонського сезону в Україні. У четвер Динамо в додатковий час обіграло Зорю (1:0) у фіналі Кубка України, після чого футболісти вирушили відпочивати. Але у румунського фахівця ще є справи в Києві з президентом столичного клубу.

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У найближчі дні Луческу планує провести кілька зустрічей з президентом Динамо Ігорем Суркісом. На зустрічах обговорюватимуться плани команди на міжсезоння, а також питання підвищення зарплат молодим гравцям клубу з українським паспортом – повідомляє Meta Ratings. Зазначається, що по ходу сезону футболісти порушували це питання, а Луческу пообіцяв поговорити з президентом після його завершення.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс
Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, Динамо достроково виграло поточний чемпіонат після розгромної перемоги над Інгулецем в матчі 23-го туру. Зустріч проходила в Києві і завершилась з рахунком 5:0. Востаннє Динамо вигравало чемпіонат України в сезоні-2015/2016. Це шістнадцятий трофей в історії клубу.

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Раніше ми повідомляли, що супербитва Шахтар – Динамо відкриє наступний футбольний сезон.

Дивіться, як Динамо переграло Зорю в фіналі Кубка

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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