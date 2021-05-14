Динамо стало машиною старого формату: тренер Зорі пояснив поразку у фіналі Кубка

Віктор Скрипник розповів про матч в Тернополі і підвів підсумки минулого сезону, який луганський клуб може занести собі в актив після двох поразок на старті

Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про поразку в фіналі Кубка України від київського Динамо (0:1). Єдиний м'яч був забитий вже в першому екстра-таймі: на 98-й хвилині Віктор Циганков відгукнувся на простріл із правого флангу Жерсона Родрігеса.

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"Запам'ятається атмосфера на стадіоні, обидві команди сумували за тим, як підтримують вболівальники. Потрібно сказати спасибі Динамо, що привезло свою техніку і підрихтували поле. Ми намагалися, щоб фінал був фіналом. Але якщо ти програв, значить, чогось не вистачило. Комплімент Динамо. Хлопці, які грали в минулому сезоні, змінилися з приходом Луческу. Команда дійсно стала машиною старого формату", – сказав тренер ТК Футбол.

Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Також Скрипник підбив підсумки сезону, в якому Зоря також завоювала бронзові медалі чемпіонату України:

"Сезон сміливо можемо занести в актив. У минулому сезоні третє місце ми завоювали тільки в останньому турі, трохи не вистачило тоді до якихось інших місць. Цей почали з двох поразок, а фінішували третіми з 9-очковим відривом. Зіграли в фіналі Кубка, докладали зусиль, мені здається, навіть мали непоганий вигляд. Але Динамо є Динамо, вони свій шанс використали. У нас є помилки, і хочеться далі розвиватися, в тому числі тактично".

Раніше Луческу назвав найскладніший момент кубкового фіналу проти Зорі.

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