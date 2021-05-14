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Динамо стало машиной старого формата: тренер Зари объяснил проигрыш в финале Кубка

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 08:57
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Виктор Скрипник рассказал про матч в Тернополе и подвел итоги минувшего сезона, который луганский клуб может занести себе в актив после двух поражений на старте
Мирча Луческу на тренировке Динамо
Мирча Луческу на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о поражении в финале Кубка Украины от киевского Динамо (0:1). Единственный мяч был забит уже в первом экстра-тайме: на 98-й минуте Виктор Цыганков откликнулся на прострел с правого фланга Жерсона Родригеса.

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"Запомнится атмосфера на стадионе, обе команды скучали по тому, как поддерживают болельщики. Нужно сказать спасибо Динамо, что привезло свою технику и подрихтовали поле. Мы старались, чтобы финал был финалом. Но если ты проиграл, значит, чего-то не хватило. Комплимент Динамо. Ребята, которые играли в прошлом сезоне, преобразовались с приходом Луческу. Команда действительно стала машиной старого формата", – сказал тренер ТК Футбол.

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Также Скрипник подвел итоги сезона, в котором Заря также завоевала бронзовые медали чемпионата Украины:

"Сезон смело можем занести в актив. В прошлом сезоне третье место мы завоевали только в последнем туре, чуть не хватило тогда к каким-то другим местам. Этот начали с двух поражений, а финишировали третьими с 9-очковым отрывом. Сыграли в финале Кубка, старались, мне кажется, выглядели даже ничего. Но Динамо есть Динамо, они свой шанс использовали. У нас есть ошибки, и хочется дальше развиваться, в том числе тактически".

Ранее Луческу назвал самый сложный момент кубкового финала против Зари.

Смотрите обзор финала Кубка Украины

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Цитата дня

Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе.

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