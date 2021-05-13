Луческу назвал самый сложный момент кубкового финала против Зари

Румынский тренер Динамо доволен изменением менталитета своих футболистов, но боялся, как бы что-то в игре не сломалось из-за травмы Миколенко

Мирча Луческу / Фото: Dynamo.kiev.ua

В четверг Динамо 13-й раз выиграло Кубок Украины, одолев в финале Зарю. Таким образом, киевляне взяли все три трофея на национальной арене.

После игры кузнец успеха Мирча Луческу в комментарии телеканалам "Футбол" поделился своими впечатлениями.

О финале:

"Титульные матчи – это возможность показать, что игроки сделали за год. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе. Матч получился сложным. В первом тайме была равная игра, но дальше все проходило под нашим контролем. Мы играли против хорошего соперника, который заслуженно финишировал третьим в чемпионате и который играет в зрелищный футбол. Мы показали хороший класс на его фоне, доминировали и создали много моментов".

О самом сложном моменте:

"Когда "сломался" Миколенко и его нужно было заменить. Я боялся, что что-то нарушится в нашей игровой схеме. К счастью, Караваев хорошо сыграл в своей зоне. Я делал ставку на опытных футболистов, которые много играли в этом году, поэтому и не делал замены: знал, что они хорошо готовы физически, и провести 120 минут на поле для них – не проблема. Я доволен ребятами: они вновь начали испытывать желание побеждать и выигрывать трофеи".

Также специалист сообщил, что Виталию Миколенко наступили на руку так, что он ее не чувствовал. Теперь его ждет обследование. А затем подвел итоги:

"Под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и полностью выполняли то, что я от них требовал. Я с первого дня сказал, что мне не нужны их ноги, мне нужны головы и ум. В футболе не только талант важен. Главное – желание игроков полностью отдаться футболу и уважать игровые принципы. Их соблюдение приводит к завоеванию трофеев и получению удовольствия от игры".

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Смотрите обзор матча Динамо – Заря: