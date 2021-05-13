Луческу назвав найскладніший момент кубкового фіналу проти Зорі

Румунський тренер Динамо задоволений зміною менталітету своїх футболістів, але боявся, як би щось в грі не зламалося через травму Миколенка

Мірча Луческу / Фото: Dynamo.kiev.ua

В четвер Динамо 13-й раз виграло Кубок України, здолавши у фіналі Зорю. Отже, кияни взяли все три трофеї на національній арені.

Після гри коваль успіху Мірча Луческу в коментарі телеканалам "Футбол" поділився своїми враженнями.

Про фінал:

"Титульні матчі – це можливість показати, що гравці зробили за рік. Коли ти доходиш до фіналу і програєш – це велике горе. Матч вийшов складним. У першому таймі була рівна гра, але далі все проходило під нашим контролем. Ми грали проти хорошого суперника , який заслужено фінішував третім у чемпіонаті, який грає у видовищний футбол. Ми показали хороший клас на його тлі, домінували і створили багато моментів".

Про найскладніший момент:

"Коли "зламався" Миколенко і його потрібно було замінити. Я боявся, що щось порушиться в нашій ігровій схемі. На щастя, Караваєв добре зіграв в своїй зоні. Я робив ставку на досвідчених футболістів, які багато грали в цьому році, тому і не робив заміни: знав, що вони добре готові фізично і провести 120 хвилин на поле для них – не проблема. Я задоволений хлопцями: вони знову почали випробовувати бажання перемагати і вигравати трофеї".

Також фахівець повідомив, що Віталію Миколенко наступили на руку так, що він її не відчував. Тепер його чекає обстеження. А потім підвів підсумки:

"Під моїм керівництвом були гравці, які повністю довірилися мені і повністю виконували те, що я від них вимагав. Я з першого дня сказав, що мені не потрібні ваші ноги, мені потрібні ваші голови і розум. У футболі не тільки талант важливий, хоча це теж важлива складова. Головне – бажання гравців повністю віддатися футболу і поважати ігрові принципи. Їхнє дотримання призводить до завоювання трофеїв і отримання задоволення від гри".

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Дивіться огляд матчу Динамо – Зоря: