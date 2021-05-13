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Луческу обеспечил Динамо преимущество над Шахтером по трофеям времен независимости

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 мая, 22:37
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Киевский клуб благодаря "хет-трику" в сезоне 2020/2021 добыл уже 38-ю победу в украинском турнире и обошел "горняков" на три кубка
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг вечером Динамо обыграло Зарю в финале Кубка Украины благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время. В сезоне, который уже финишировал, подопечные Мирчи Луческу взяли все три трофея на национальном уровне: выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Интересно, что Динамо "убежало" от Шахтера именно на три трофея, которые ему обеспечил 75-летний румынский специалист. К слову, ранее подобное киевлянам удавалось лишь раз в истории – в сезоне 2006/2007. Приведем интересные статистические факты:

  • Луческу – первый тренер, который выиграл чемпионат и Кубок с обоими украинскими грандами. А вот с разными командами Кубок брали Виктор Прокопенко (Шахтер и Черноморец) и Михаил Фоменко (ЦСКА и Динамо).
  • У "бело-голубых" и "оранжево-черных" – по 13 побед в финале Кубка Украины.
  • Киевляне выигрывали чемпионат 16 раз, Шахтер – 13; еще раз, в 1992 году, – симферопольская Таврия.
  • Суперкубок страны Динамо брало 9 раз, Шахтер – 8. Зато донецкая команда единственной из наших побеждала в еврокубке в эпоху независимости – в Кубке УЕФА в 2009 году.

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Смотрите обзор матча Динамо – Заря в финале Кубка страны:

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