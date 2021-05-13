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Луческу забезпечив Динамо перевагу над Шахтарем за трофеями часів незалежності

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 травня, 22:37
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Київський клуб завдяки "хет-трику" в сезоні 2020/2021 здобув уже 38-му перемогу в українському турнірі і обійшов "гірників" на три кубки
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У четвер увечері Динамо обіграло Зорю в фіналі Кубка України завдяки голу Віктора Циганкова в додатковий час. У сезоні, який вже фінішував, підопічні Мірчі Луческу взяли всі три трофеї на національному рівні: виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок.

Цікаво, що Динамо "втекло" від Шахтаря саме на три трофеї, які йому забезпечив 75-річний румунський фахівець. До слова, раніше подібне киянам вдавалося лише раз в історії – в сезоні 2006/2007. Наведемо цікаві статистичні факти:

  • Луческу – перший тренер, який виграв чемпіонат і Кубок з обома українськими грандами. А ось з різними командами Кубок брали Віктор Прокопенко (Шахтар і Чорноморець) і Михайло Фоменко (ЦСКА і Динамо).
  • У "біло-блакитних" і "оранжево-чорних" – по 13 перемог у фіналі Кубка України.
  • Кияни вигравали чемпіонат 16 разів, Шахтар – 13; ще раз, в 1992 році, – сімферопольська Таврія.
  • Суперкубок країни Динамо брало 9 разів, Шахтар – 8. Зате донецька команда єдиною з наших перемагала в єврокубку в епоху незалежності – в Кубку УЄФА в 2009 році.

Читайте також: Фанати Динамо влаштували бійку з поліцією на фіналі Кубка України в Тернополі.

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Дивіться огляд матчу Динамо – Зоря в фіналі Кубка країни:

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1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
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26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
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