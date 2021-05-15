Луческу попросит Суркиса повысить зарплаты молодым игрокам Динамо

Главный тренер киевской команды специально задержался в Украине, чтобы обсудить с боссом клуба организационные вопросы на следующий сезон

Луческу и руководство "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу пока что не ушел в отпуск после чемпионского сезона в Украине. В четверг Динамо в дополнительное время обыграло Зарю (1:0) в финале Кубка Украины, после чего футболисты отправились отдыхать. Но у румынского специалиста еще есть дела в Киеве с президентом столичного клуба.

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В ближайшие дни Луческу планирует провести несколько встреч с президентом Динамо Игорем Суркисом. На встречах будут обсуждаться планы команды на межсезонье, а также вопрос повышения зарплат молодым игрокам клуба с украинским паспортом – сообщает Meta Ratings. Отмечается, что по ходу сезона футболисты поднимали этот вопрос, а Луческу пообещал поговорить с президентом после его завершения.

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Динамо досрочно выиграло чемпионат Украины после разгромной победы над Ингулецом в матче 23-го тура. Встреча проходила в Киеве и завершилась со счетом 5:0. Последний раз Динамо выигрывало чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. Это шестнадцатый трофей в истории клуба.

Ранее мы сообщали, что супербитва Шахтер – Динамо откроет следующий футбольный сезон.

Смотрите, как Динамо переиграло Зарю в финале Кубка