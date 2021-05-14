З ким Динамо битиметься в матчі за Суперкубок України-2021

За регламентом турніру суперником київського клубу, який виграв чемпіонат і Кубок країни, стане його принциповий суперник з Донецька

Матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У матчі за Суперкубок України-2021 зіграють київське Динамо і донецький Шахтар. У цьому сезоні після приходу нового наставника, Мірчі Луческу, Динамо виграло всі трофеї в Україні.

Як повідомляє УАФ, за регламентом турніру трофей розігрується між чемпіоном та володарем Кубка України. Якщо обидва титули у однієї команди, тоді Суперкубок розігрується між чемпіоном і командою, що зайняла 2-е місце в чемпіонаті. Тобто, чемпіон і володар Кубка України Динамо зіграє проти срібного призера УПЛ Шахтаря.

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Отже, чемпіон і володар Кубка України, київське Динамо зіграє проти срібного призера Прем'єр-ліги, донецького Шахтаря.

Матч за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дата проведення матчу за Суперкубок України-2021 буде визначена пізніше. Шахтар і Динамо зустрічалися у семи останніх битвах за трофей. Тричі сильнішими були донеччани і чотири рази – київська команда.

Раніше Луческу назвав найскладніший момент кубкового фіналу проти Зорі.

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