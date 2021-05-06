В Італії викинули слабкі команди з Кубка. Заради цього боролися проти Суперліги?

Кубок Італії / Фото: AFP
Вся Італія виступала проти вступу місцевих грандів в Суперлігу, f тепер самі змінюють формат Кубка Італії на догоду багатим командам. Corriere della Sera повідомляє, що з наступного сезону в розіграші національного Кубка не братимуть участь команди C і D (третього і нижче дивізіону).
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Такі зміни покликані зробити турнір більш цікавим і привабливим для спонсорів телетрансляторів і глядачів.
Втім, це рішення вже викликало невдоволення у керівників нижчих ліг і уболівальників, адже по суті зміни повторюють плани творців Суперліги, тільки обмежені рамками однієї країни.
Для скромних команд виступ в Кубку було єдиним способом засвітити своїх талантів або зіграти проти іменитого суперника. А іноді вони навіть могли піднести сюрприз і вибити якогось фаворита.