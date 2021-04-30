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Прорвало: Малиновський з Аталантою проти Ювентуса зіграє з глядачами

30 квітня, 11:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На фінальний матч Кубка Італії 19 травня місцеві власті дозволили пустити глядачів, але заповнити стадіон в Реджо-нель-Емілії можна буде на 20 відсотків

Маліновський

Маліновський / Фото: Reuters

Позитивним сигналом назвав президент італійської Серії А Паоло Даль Піно рішення уряду допустити вболівальників на фінал Кубка країни. У матчі за трофей 19 травня зустрінуться поки ще чинний чемпіон, Ювентус, і Аталанта українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка.

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Приємну новину повідомляє сайт Football Italia.

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Правда, глядачів на трибунах арени буде не так уже й багато – не більше 4700 людей. Однак це дає надію, що футбол поступово продовжить повертатися до нормального життя. Також Даль Піно передбачає, що влада дозволить фанатам відвідувати матчі і в останніх турах чемпіонату Італії. До завершення сезону 2020/2021 залишилося п'ять ігрових днів.

Тим часом, наречена Роналду приміряла гарячий купальник в кольорах Юве.

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Нагадаємо, Руслан Малиновський забиває в Італії в трьох останніх поєдинках. У тому числі українець "розписався" переможним ударом і в воротах "Старої синьйори". У неділю Аталанта зіграє на виїзді проти Сассуоло, а майбутній опонент по фіналу – з Удінезе. Дивіться огляд недавнього матчу Аталанта – Ювентус в чемпіонаті Італії:

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