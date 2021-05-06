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УЄФА ніяк не заспокоїться. Грандам загрожує виключення з єврокубків

6 травня, 12:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Якщо Реал, Ювентус, Барселона і Мілан не покинуть Суперлігу їм загрожує відсторонення від єврокубків на два сезони і грошовий штраф

УЄФА має намір застосувати найжорсткіші санкції до клубів, які не вийшли з проекту Суперліги. Максимальне покарання для цих команд передбачає дворічне відсторонення від єврокубків.

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За останні десять днів УЄФА провів переговори з 12 клубами-творцями Суперліги, щоб отримати підтвердження, що вони не стануть продовжувати проєкт. Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Челсі, Атлетіко і Інтер пішли назустріч організації і близькі до угоди з нею. Однак Реал, Ювентус, Барселона і Мілан як і раніше не збираються залишати Суперлігу.

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Крім дворічного відсторонення від єврокубків, проти цих чотирьох клубів можуть застосувати серйозні фінансові санкції.

Суперліга за участю 12 клубів була запущена 19 квітня. Через два дні турнір був призупинений, однак, як повідомлялося, жодна з команд офіційно не вийшла з проєкту, так як за це штрафують в розмірі 300 мільйонів євро.

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Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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