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В Італії назвали ім'я нового головного тренера Шахтаря

11 травня, 18:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі змінить Луїша Каштру на посаді наставника Шахтаря. Згідно з даними ЗМІ, головний тренер Сассуоло вже підписав всі необхідні документи

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Видання SassuoloNews.net стверджує, що головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі з нового сезону очолить донецький Шахтар. Нагадаємо, що після закінчення сезону Луїш Каштру покине Шахтар.

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За інформацією джерела, контракт буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон, а оклад італійця складе 2 мільйони євро за сезон плюс бонуси.

Сассуоло проведе в поточному сезоні ще три зустрічі. Клуб претендує на потрапляння в Лігу Європи. На цей момент команда Де Дзербі займає восьме місце в турнірній таблиці Серії А.

Дивіться, як грає Сассуоло під керівництвом Де Дзербі:

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Каштру очолював Шахтар з літа 2019 року. Португальський фахівець ставав чемпіоном України, виводив клуб в півфінал Ліги Європи, а в Лізі чемпіонів двічі обігрував Реал.

Дивіться, як Шахтар провів останній матч під керівництвом Луїша Каштру:

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