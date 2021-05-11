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В Италии назвали имя нового главного тренера Шахтера

11 мая, 18:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби сменит Луиша Каштру на посту наставника Шахтера. Согласно данным СМИ, главный тренер Сассуоло уже подписал все необходимые документы

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Издание SassuoloNews.net утверждает, что главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби с нового сезона возглавит донецкий Шахтер. Напомним, что по окончании сезона Луиш Каштру покинет Шахтер.

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По информации источника, контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон, а оклад итальянца составит 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Сассуоло проведет в текущем сезоне еще три встречи. Клуб претендует на попадание в Лигу Европы. На данный момент команда Де Дзерби занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Смотрите, как играет Сассуоло под руководством Де Дзерби:

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Каштру возглавлял Шахтер с лета 2019 года. Португальский специалист становился чемпионом Украины, выводил клуб в полуфинал Лиги Европы, а в Лиге чемпионов дважды обыгрывал Реал.

Смотрите, как Шахтер провел последний матч под руководством Луиша Каштру:

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