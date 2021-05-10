Украинский защитник, наделавший шума в Лиге чемпионов, прооперирован в Риме

Молодой футболист донецкого Шахтера Валерий Бондарь разорвал боковую связку коленного сустава в конце апреля в матче с Александрией и не едет на Евро

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в Риме защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Футболист сборной Украины получил травму 25 апреля в матче 23-го тура УПЛ с Александрией (0:2) и был заменен в середине первого тайма. Оказалось, что у 22-летнего игрока – разрыв боковой связки коленного сустава.

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Накануне было проведено повторное исследование травмы, которую Валерий получил в конце апреля. По его результатам выявлено дополнительное повреждение, требующее оперативного лечения – сообщает Шахтер. Срок реабилитации защитника составит около 5 месяцев.

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Хотя ранее директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский сообщал, что пока принято решение о консервативном лечении центрального защитника, а ориентировочный срок восстановления Бондаря – три месяца.

В текущем сезоне воспитанник донецкого клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, один – в Кубке Украины и шесть – в Лиге чемпионов. А теперь футболист не только не доиграет сезон в УПЛ, но и не сможет сыграть на чемпионате Европы-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

Таким образом Бондарь, как и Жуниор Мораес, у которого ранее был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, не сможет выступить на Евро.

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