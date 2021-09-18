22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Александрія: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

В айтішники після єврокубків: український футболіст на порозі різких змін

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 вересня, 18:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
25-річний півзахисник першолігового Полісся Дмитро Шастал, який виступав у груповому раунді Ліги Європи за Олександрію, готовий спробувати себе в сфері IT
Дмитро Шастал. Колаж - "Сьогодні"
Дмитро Шастал. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Футболіст з досвідом виступів у єврокубках і УПЛ Дмитро Шастал дав зрозуміти, що з часом може зайнятися справою, зовсім не пов'язаною з його нинішньою роботою.

Читайте також: Мені багато не треба! Основний воротар Динамо здає квартиру в оренду

"Не виключаю, що буду працювати в IT. Футбольне життя не надто довге, – заявив 25-річний півзахисник Шастал в інтерв'ю fanday.net. – Це цікава сфера. Тільки проблема в тому, що з віком буде складніше вивчати щось нове. Боюся, що потрібно вже зараз братися за IT, щоб потім не було пізно. Загалом ця діяльність подобається"

"Можна знайти себе і в галузі розваг. Наприклад, стати стрімером. Це теж дуже класно. Я навіть себе пробував у цьому на початку літа. Купив камеру, стрімив свою гру. Але консоль не потягнула далі", – додав Дмитро.

Реклама

Дмитро Шастал
Дмитро Шастал / Фото: ПФК "Олександрія"

Раніше ми писали, що ще у 18 років нині гравець Полісся Дмитро Шастал хотів було закінчувати з футболом, не бачачи там перспектив.

"Вступив на заочку до КПІ. Спеціальність – "економічна кібернетика". Але потім успіхи у футболі з'явилися, і я вирішив поєднувати його з навчанням. Що вмію? Наприклад, написати програму для телефону, яка замінює калькулятор", – розповідав тоді "Сьогодні" Шастал.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матч

Шахтар

22 вер

21:00

Динамо

П1

2,6

X

3,5

П2

2,6
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Олександрія
7
8:5
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металіст 1925
7
6:12
6
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Субота, 18 вересня
0:2
Дивись на: Про матч
0:5
Дивись на:
1:0
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти