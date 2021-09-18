В айтішники після єврокубків: український футболіст на порозі різких змін

25-річний півзахисник першолігового Полісся Дмитро Шастал, який виступав у груповому раунді Ліги Європи за Олександрію, готовий спробувати себе в сфері IT

Дмитро Шастал. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Футболіст з досвідом виступів у єврокубках і УПЛ Дмитро Шастал дав зрозуміти, що з часом може зайнятися справою, зовсім не пов'язаною з його нинішньою роботою.

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"Не виключаю, що буду працювати в IT. Футбольне життя не надто довге, – заявив 25-річний півзахисник Шастал в інтерв'ю fanday.net. – Це цікава сфера. Тільки проблема в тому, що з віком буде складніше вивчати щось нове. Боюся, що потрібно вже зараз братися за IT, щоб потім не було пізно. Загалом ця діяльність подобається"

"Можна знайти себе і в галузі розваг. Наприклад, стати стрімером. Це теж дуже класно. Я навіть себе пробував у цьому на початку літа. Купив камеру, стрімив свою гру. Але консоль не потягнула далі", – додав Дмитро.

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Дмитро Шастал / Фото: ПФК "Олександрія"

Раніше ми писали, що ще у 18 років нині гравець Полісся Дмитро Шастал хотів було закінчувати з футболом, не бачачи там перспектив.