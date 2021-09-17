Пеле повернули в реанімацію. Королю футболу стало гірше після операції

Легендарний футболіст останній місяць лікується в Бразилії і дякує своїм фанатам за підтримку і позитивну енергію

Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчора один з кращих футболістів в історії звернувся до своїх підписників після перенесеної операції. На початку вересня йому видалили пухлину.

80-річний Пеле заявив, що відчуває себе відмінно і готовий зіграти 90 хвилин і додатковий час.

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Пеле

Але сьогодні стан триразового чемпіона світу погіршився. Пеле знову переведений в реанімацію. Подробиць поки ніхто не повідомляє.

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В останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи ускладнення, пов'язані з операцією по заміні тазостегнового суглоба, а також із захворюваннями нирок.

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