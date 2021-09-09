Пеле просить молитися: смерть в клініці, де прооперували Короля футболу

У тій же лікарні, де врятували легендарного бразильського футболіста, помер інший зоряний пацієнт – Пеле відреагував

Королю футболу Пеле - 80 лет / Фото: AFP, Instagram

Буквально днями в лікарні Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу Пеле видалили пухлину в правій товстій кишці.

Пеле / Фото: Instagram

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Як виявилося, в цей же час в тій же лікарні перебував інший відомий пацієнт – Дуду Брага, син Короля латинської музики і друга Пеле – Роберто Карлоса. Статки останнього оцінюються в $160 млн.

У Дуду Браги, як і у Пеле, діагностували онкологію – рак очеревини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося, син співака помер у віці 52 років.

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Пеле не залишив без уваги цю сумну звістку.

"Я одужую, – написав 80-річний Король футболу в Instagram. – Але сьогодні хочу передати всі свої слова, любов і молитви моєму другові Роберто Карлосу. Бажаю, щоб Бог утішив твоє серце і щоб ти був оточений турботою і світлом"

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При цьому Пеле опублікував фото з минулого століття, як разом зі співаком Роберто Карлосом грає на гітарі.