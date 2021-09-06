Пеле видалили пухлину. Як здоров'я у Короля футболу?

Легендарний бразильський футболіст Пеле повідомив про перенесену операцію. Королю футболу видалили пухлину.
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"Друзі мої, велике спасибі за добрі повідомлення. Я дякую Богові за гарне самопочуття і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи мені зробили операцію з видалення підозрілого утворення в правій товстій кишці. Пухлина була виявлена під час тестів.
На щастя, я звик святкувати разом з вами великі перемоги. Я зустрів цей виклик з посмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю в оточенні люблячої родини і друзів", – написав Пеле в Instagram.
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