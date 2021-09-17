Пеле вернули в реанимацию. Королю футбола стало хуже после операции

Легендарный футболист последний месяц лечится в Бразилии и благодарит своих фанатов за поддержку и позитивную энергию

Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчера один из лучших футболистов в истории обратился к своим подписчикам после перенесенной операции. В начале сентября ему удалили опухоль.

80-летний Пеле заявил, что чувствует себя отлично и готов сыграть 90 минут и дополнительное время.

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Пеле

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Но сегодня состояние трехкратного чемпиона мира ухудшилось. Пеле снова переведен в реанимацию. Подробностей пока никто не сообщает.

В последние годы Пеле боролся с рядом серьезных проблем со здоровьем, включая осложнения, связанные с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек.

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