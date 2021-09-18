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Зіркова хвороба! Забивний Голанд пошкодував футболку для сина гравця збірної Гібралтару

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 вересня, 18:03
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21-річний норвезький форвард дортмундської Боруссії пачками знищує всілякі гольові рекорди, але футбольної шляхетності йому ще варто повчитися
Голанд розчарував Чиполіну і його сина
Голанд розчарував Чиполіну і його сина / Фото: Reuters

Нападникзбірної Гібралтару Ріс Стайч розповів про те, як зоряний форвард дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Голанд виявив неповагу до його партнера за національною командою – 38-річного Роя Чиполіни.

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"Минулої весни наш захисник Рой Чиполіна попросив у Голанда футболку після матчу, коли ми грали вдома. Норвежці виграли з рахунком 3:0, Голанд не забив жодного гола. Після інтерв'ю для телебачення Рой підійшов до Ерлінга і сказав: "Мій син – твій великий фанат, не проти, якщо ми поміняємося майками?" Голанд подивився на нього, посміявся і пішов!"

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Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

"Знаєте, Голанд може багато що купити, але йому не купити красиві вчинки. Можливо, йому в голову вдарила величезна увага з боку медіа. У нього був шанс ощасливити дитину на весь день, місяць або рік, але він сказав: "Ні". Тому, коли ми проводили повторну гру в Осло, ніхто з нас уже не хотів футболку Голанда", – наводить The Sun слова Ріса Стайча.

Нагадаємо, більше, ніж гравцеві збірної Гібралтару, пощастило навесні Олександру Зінченку. З Дортмунда, де Манчестер Сіті обіграв Боруссію 2:1, український легіонер англійського клубу привіз не тільки путівку до півфіналу Ліги чемпіонів, але і футболку Ерлінга Голанда.

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Зінченко і Голанд, обмін футболками
Зінченко і Голанд, обмін футболками / Фото: Reuters

Додамо, що Абрамович дає Боруссії 170 млн євро за Голанда. Але купити його прагне не тільки Челсі.

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