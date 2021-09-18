В айтишники после еврокубков: украинский футболист на пороге резких перемен

25-летний полузащитник перволигового Полесья Дмитрий Шастал, выступавший в групповом раунде Лиги Европы за Александрию, готов попробовать себя в сфере IT

Дмитрий Шастал. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Футболист с опытом выступлений в еврокубках и УПЛ Дмитрий Шастал дал понять, что со временем может заняться делом, вовсе не связанным с его нынешней работой.

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"Не исключаю, что буду работать в IT. Футбольная жизнь не слишком долгая, – заявил 25-летний полузащитник Шастал в интервью fanday.net. – Это интересная сфера. Только проблема в том, что с возрастом будет сложнее изучать что-то новое. Боюсь, что нужно уже сейчас браться за IT, чтобы потом не было поздно. В целом эта деятельность нравится"

"Можно найти себя и в отрасли развлечений. Например, стать стримером. Это тоже очень классно. Я даже себя пробовал в этом в начале лета. Купил камеру, стримил свою игру. Но консоль не потянула дальше", – добавил Дмитрий.

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Дмитрий Шастал / Фото: ПФК "Александрия"

Ранее мы писали, что еще в 18 лет ныне игрок Полесья Дмитрий Шастал хотел было заканчивать с футболом, не видя там перспектив.