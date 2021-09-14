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Мені багато не треба! Основний воротар Динамо здає квартиру в оренду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 вересня, 10:37
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Георгій Бущан заробляє не тільки на футбольному полі – 27-річний голкіпер має намір досягти такої суми на банківському рахунку, яка дозволить йому спокійно почувати себе після завершення кар'єри
Георгій Бущан
Георгій Бущан / Фото: Reuters

Георгій Бущан, що є основним воротарем Динамо і збірної України, відверто розповів про своє ставлення до грошей.

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"Моя найбільша покупка – квартира в центрі Києва. Це, вочевидь, була моя найкраща покупка. Те, про що я мріяв останні роки. Я собі квартиру купив буквально рік тому"

"У мене не одна квартира. Одна здається", – зізнався Бущан в інтерв'ю Вацко Live

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"Заробляю я більше, ніж витрачаю. Решту інвестую в нерухомість. Я не розуміюся на електронних грошах, криптовалюті, інших якихось речах. Я людина старого покоління. Гроші для мене – це живі гроші, які я можу тримати в руках"

"Нерухомість – це коли ти свої гроші заморожуєш і можеш примножити. Я відкладаю, щоб купити нерухомість ще"

Воротар збірної України Бущан
Воротар збірної України Бущан / Фото: Reuters

"Я думаю про майбутнє, – каже Бущан. – Магазини, ресторани, Луї Віттон, нічні клуби... Проходили це все. Але сьогодні я розумію, що у мене дитина, у мене сім'я. Я не знаю, скільки мені ще призначено грати. Але я маю за цей час заробити стільки, щоб потім не бігати з кутка в куток, думаючи, де взяти гроші"

Георгій Бущан
Георгій Бущан / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Хотілося б не те що на безбідну старість заробити, але щоб бути забезпеченою людиною і щоб моя сім'я була в хороших умовах"

"Це квартира, хороша машина, навчання дітей. Мені важливо, щоб моя дитина отримала гарну освіту. А у нас в країні за все хороше потрібно платити"

"Мені багато не треба. Мені головне, щоб вистачало"

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"У мене є розуміння суми, щоб вона у мене лежала, коли я піду з футболу. Але я її озвучувати не буду", – додав Бущан

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