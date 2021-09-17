Україна оточили російські війська: бразильський футболіст згадав початок війни на Донбасі

Найдорожчий футболіст в історії Дніпра зізнався, що змушений був покинути Україну після розмови з бразильським консулом

Жуліано був одним из лідерів Дніпра

Колишній півзахисник Дніпра Жуліано розповів, як поїхав з України після окупації Криму і початку війни на Донбасі.

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"Коли переїжджав в Україну, я не знав мови і не говорив англійською. На вулиці було мінус 25 градусів, о третій годині дня вже було темно. Це був дуже великий шок. Але після всього цього я адаптувався і провів хороший сезон.

У 2014 році почалася криза у відносинах між Росією і Україною. У мене був п'ятирічний контракт, клуб хотів його продовжити. Але я відмовив.

Мені подзвонив консул Бразилії в Києві і сказав, що посадить мене в літак у будь-який час, так як країну оточують російські війська, які можуть увійти в неї за лічені години. Це був неспокійний час. Через цю трагедію в Україні я повернувся до Бразилії" , – цитує Жуліано Globo Esporte.

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Дніпро купив Жуліано в січні 2011 року за 11 млн євро. До літа 2014 року бразилець провів за український клуб 108 матчів і забив 19 голів. Викликався з Дніпра у збірну Бразилії.

Дивіться, як Жуліано грав за Дніпро: