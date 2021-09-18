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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дочка Пеле – про стан батька: "Іноді потрібно зробити два кроки вперед і крок назад"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 вересня, 08:38
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Стан здоров'я легендарного екс-футболіста продовжує турбувати його багатомільйонну армію фанатів по всьому світу
Пеле
Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчора 80-річний бразилець знову був переведений у відділення реанімації.

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Щоб трохи заспокоїти всіх любителів футболу, дочка Пеле Келлі Насименту розповіла у своєму Instagram про поточний стан свого батька.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових.

Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад.

Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала дочка легенди світового футболу в своєму Instagram.

Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Після чого Король футболу пішов на поправку і готовий був зіграти 90 хвилин і додатковий час.

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