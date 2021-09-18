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Дочь Пеле – о состоянии отца: "Иногда нужно сделать два шага вперед и шаг назад"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 сентября, 08:38
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Состояние здоровья легендарного экс-футболиста продолжает беспокоить его многомиллионную армию фанатов по всему миру
Пеле
Пеле / Фото: Instagram

Буквально вчера 80-летний бразилец опять был переведен в отделение реанимации.

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Чтобы немного успокоить всех любителей футбола, дочь Пеле Келли Насименту рассказала в своем Instagram о текущем состоянии своего отца.

"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых.

Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции – иногда два шага вперед и шаг назад.

Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", – написала дочь легенды мирового футбола в своем Instagram.

Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. После чего Король футбола пошел на поправку и готов был сыграть 90 минут и дополнительное время.

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Пеле передает всем привет из больницы
Пеле передает всем привет из больницы

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