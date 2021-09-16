Пеле после операции: "Настроен сыграть 90 минут"

Король футбола покинул отделение интенсивной терапии и поблагодарил своих фанатов за поддержку и позитивную энергию

Пеле передает всем привет из больницы

Один из лучших футболистов в мировом футболе Пеле обратился к своим подписчикам после перенесенной операции. В начале сентября ему удалили опухоль.

"Друзья, это сообщение для каждого из вас. Не подумайте, что я не читал тысячи полных любви сообщений, которые получил. Большое спасибо каждому из вас за то, что вы потратили минуту своего дня, чтобы отправить мне позитивную энергию. Любовь, любовь и еще раз любовь!

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Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Я буду каждый день становиться счастливее, с настроем сыграть 90 минут и дополнительное время. Мы скоро будем вместе", – написал Пеле Instagram.

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