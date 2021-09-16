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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Пеле після операції: "Налаштований зіграти 90 хвилин"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 вересня, 09:05
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Король футболу покинув відділення інтенсивної терапії і подякував своїм фанатам за підтримку і позитивну енергію
Пеле передає всім вітання з лікарні
Пеле передає всім вітання з лікарні

Один з кращих футболістів у світовому футболі Пеле звернувся до своїх піпдписників після перенесеної операції. На початку вересня йому видалили пухлину.

"Друзі, це повідомлення для кожного з вас. Не подумайте, що я не читав тисячі повних любові повідомлень, які отримав. Велике спасибі кожному з вас за те, що ви витратили хвилину свого дня, щоб відправити мені позитивну енергію. Любов, любов і ще раз любов!

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Я покинув відділення інтенсивної терапії і перебуваю в своїй кімнаті. Я буду кожен день ставати щасливішими, з настроєм зіграти 90 хвилин і додатковий час. Ми скоро будемо разом", – написав Пеле Instagram.

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