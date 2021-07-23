Україна, оголосивши бойкот Москві, хоче провести свій ЧС з пляжного футболу

Відмовившись їхати на світову першість-2021 з пляжного футболу до столиці РФ, Українська асоціація тепер спробує провести аналогічний мундіаль на своєму піску

Збірна України з пляжного футболу / Фото: УАФ

УАФ створить робочу групу для подачі заявки на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу. Про це заявив глава Української асоціації Андрій Павелко, слова якого наводить сайт організації.

Про бажання провести пляжний ЧС Павелко повідомив віцепрезидента Всесвітньої організації пляжного футболу Габіно Реналеса, з яким зустрівся напередодні в Києві. І сподівається, що той посприяє просуванню нашої заявки в ФІФА.

Основним містом чемпіонату світу з пляжного футболу розглядається Одеса. При цьому Київ, Дніпро і Івано-Франківськ, що мають певну інфраструктуру для змагань з цього виду спорту, будуть запасними локаціями і місцем розташування тренувальних баз учасників мундіалю.

У якому році ЧС з пляжного футболу може відбутися в Україні, УАФ поки не повідомляє.

/ Фото: НОК України

Нагадаємо, раніше в УАФ ухвалили рішення, що збірна України з пляжного футболу, незважаючи на здобуту путівку, не поїде на чемпіонат світу-2021, який відбудеться в Москві з 21 по 29 серпня.

На ЧС в Москві Україну замінить Швейцарія.

Колаж – "Сьогодні"

При цьому віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Владислав Ващук спершу засудив рішення УАФ про бойкот українською збірною ЧС в Москві. А потім зробив в корені протилежну заяву, зазначивши, що "поділяє політичну позицію асоціації".