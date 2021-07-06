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"Так, мені прикро за спортсменів": Ващук пояснив своє бажання їхати на ЧС в Росію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 липня, 22:38
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Владислав Ващук пояснив, чому він не хотів заборони збірній України їхати на чемпіонат світу в Росію. Він приймає позицію Асоціації, але висловив думку з боку спортсмена
/ Фото: Юрій Кузнєцов

Віце-президент Асоціації пляжного футболу України Владислав Ващук висловив свою думку щодо відмови України їхати на чемпіонат світу з пляжного футболу в Росію.

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"Якщо асоціація прийняла рішення про те, що збірна не їде – значить, в цьому є сенс. І я підтримаю його, якою би не була моя особиста думка з цього питання. Я розумію, що таке гра в команді. Я розумію і поділяю політичну позицію асоціації, але у мене є свій погляд на спортивну складову. У мене, як у футболіста, як у спортсмена. І я висловив альтернативну думку, яку вирвали з контексту і використовували як хайп для трафіку в ЗМІ", – написав Ващук в Facebook.

Він мав на увазі свій коментар, в якому він виступав проти заборони їхати в Росію і закликав не змішувати футбол і політику.

"Є спорт, а є політика. Не треба політику вмішувати в спорт, на сьогодні це різні речі. Ми говоримо, що потрібно популяризувати пляжний футбол, грати в нього, а нам всюди блокують – зробіть те, зробіть це. Може, нам ще будуть розповідати, як грати, а як не грати?", – заявив раніше Ващук в інтерв'ю Tribuna.com.

"Так, мені боляче і прикро за наших спортсменів, – продовжив Ващук. – Мені дуже шкода, що так склалося. Особиста думка моя, як спортсмена, який знає, що таке підготовка до чемпіонату і що таке завоювати путівку, не збігається з позицією функціонера. Я боюся уявити, що відчувають ті, для кого цей чемпіонат світу був, можливо, останнім шансом, адже вік спортсмена дуже короткий... Востаннє Україна виходила на чемпіонат світу вісім років тому. У нас нині сильна збірна, як ніколи.

Але... Асоціація прийняла рішення, прислухавшись до рекомендацій відповідних міністерств, організацій, відомств. Асоціація пляжного футболу – це не одна людина. Будь-які рішення тут приймаються колегіально. Я перший віце-президент асоціації, але я не є єдиною особою, яка приймає рішення. Моя думка – всього лише особиста думка".

До речі, ми вже писали, що в ФІФА швидко знайшли заміну Україні після відмови їхати на ЧС в Росію. У списку учасників чемпіонату світу з пляжного футболу відбулися зміни. Замість України, яка відмовилася їхати в Росію, на турнірі зіграє Швейцарія.

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