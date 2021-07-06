Збірну України з пляжного футболу не пустили до Москви на чемпіонат світу

За даними ЗМІ, українська футбольна влада вирішила бойкотувати світову першість, яка відбудеться в столиці РФ з 21 по 29 серпня: наша збірна туди не поїде

Збірна України з пляжного футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

Українська асоціація футболу і Аcсоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу виступати на чемпіонаті світу-2021, який відбудеться з 21 по 29 серпня в Москві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Півтора тижні тому українська збірна посіла другу сходинку на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на світовій першості.

Однак ще наприкінці червня генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив: "Якщо говорити про мою особисту думку, то я був би проти поїздки збірної України до Росії. Однак рішення буде колегіально ухвалене після Євро ".

Уболівальники, в зв'язку з бойкотом Україною московського чемпіонату світу, вже встигли розділитися на два табори. "У футболістів відбирають шанс усього життя – виступити на ЧС", – обурюються одні. "Поки триває війна, нічого туди їхати", – пишуть в Мережі інші.

Збірна України з пляжного футболу / Фото: Getty Images

Додамо, що не далі як у квітні в Москві на чемпіонаті Європи успішно виступила збірна України з важкої атлетики. При цьому український штангіст Дмитро Чумак, ставши чемпіоном, підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", і долучивши до них фото палаючої Красної площі.

Не далі як у квітні Чумак запалив у Москві / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, вже в червні українського штангіста-палія Кремля Дмитра Чумака Міжнародна федерація важкої атлетики відлучила від спорту за допінг, у чому багато хто угледів "руку Москви".